Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:29 Вторник, 4 июля
В 15 часов в Москве переменная облачность, лишь в Восточном округе местами слабый дождь.
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Температура воздуха в административных округах: Центральном 19-20 градусов; Северном 19-22 градуса, Северо-восточном 19 градусов, Восточном 18-20 градусов, Юго-восточном 19-20 градусов; Южном 20 градусов; Юго-западном 19 градусов; Западном 18-21 градус, Северо-западном 18-20 градусов.
В Зеленограде без осадков, температура воздуха 19 градусов, на территории Новой Москвы местами дождь, гроза без осадков и порывы ветра до 13м/с, температруа воздуха 17-21 градус. / meteonovosti.ru /