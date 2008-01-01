

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:29 Вторник, 4 июля



В 15 часов в Москве переменная облачность, лишь в Восточном округе местами слабый дождь.



Температура воздуха в административных округах: Центральном 19-20 градусов; Северном 19-22 градуса, Северо-восточном 19 градусов, Восточном 18-20 градусов, Юго-восточном 19-20 градусов; Южном 20 градусов; Юго-западном 19 градусов; Западном 18-21 градус, Северо-западном 18-20 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 19 градусов, на территории Новой Москвы местами дождь, гроза без осадков и порывы ветра до 13м/с, температруа воздуха 17-21 градус. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



