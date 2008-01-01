Новости погоды
Ухудшение погоды на юге Сибири
ИА "Метеоновости" / 14:03 Вторник, 4 июля
Рабочая неделя в южных районах Сибири началась с установлением над этой территорией антициклона. Он свел к минимуму выпадение осадков, лишь местами прошел кратковременный дождь и сохранил высокий температурный фон. В дневные часы температура воздуха уверенно достигала тридцатиградусную отметку, а местами и преодолевала ее.
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В ближайшие сутки характер погоды на юге Западной Сибири начнет меняться. В среду прохождение холодного атмосферного фронта в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и на Алтае будет сопровождаться сильными и очень сильными дождями, грозами, градом, порывы юго-западного ветра могут достигать 23 м/с, на Алтае до 25 м/с. Температура воздуха в течение дня начнет понижаться. И если в первой половине дня воздух еще успеет прогреться до температуры 22:30 градусов, то к вечеру похолодает до 13:18 градусов.
На юге Восточной Сибири в среду сохранится жаркая погода, днем 25..30, в Тыве до 32 градусов. Местами прошумят грозовые дожди, в отдельных районах не исключен град. / meteonovosti.ru /