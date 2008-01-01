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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:36 Вторник, 4 июля



В 12 часов в Москве облачная погода, дождь, в центре и на западе местами сильный, с грозой. С начала дождя на город выпало от 1 до 17 мм осадков, наибольшее количество в Юго-Восточном округе.



Температура воздуха в административных округах понизилась до: Центральном 16-18 градусов; Северном 16 градусов, Северо-восточном 16-17 градусов, Восточном 17-20 градусов, Юго-восточном 15-20 градусов; Южном 17 градусов; Юго-западном 16 градусов; Западном 15-16 градусов, Северо-западном 16-17 градусов.



В Зеленограде слабый дождь до 1 мм без осадков, температура воздуха 16 градусов, на территории Новой Москвы местами дождь с грозой и усилением ветра до 13м/с, температруа воздуха 15-19 градусов. / meteonovosti.ru /



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