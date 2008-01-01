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Урал заливают дожди



ИА "Метеоновости" / 12:32 Вторник, 4 июля



Уральский федеральный округ в понедельник оказался в передней части циклона, приближающегося с Поволжья. Очень сильные дожди прошли в Свердловской области. Так на метеостанции Краснотурьинск за 12 часов копилка осадков пополнилась сразу на 52 мм, гремели грозы, порывы ветра достигали 24 м/с. В Челябинской области сильный дождь добавил в июльскую копилку 24 мм осадков, на юге Тюменской области - 31 мм, а в соседней Омской области - 15 мм.



Дождливая зона накрыла и северные районы Уральского федерального округа. В Ханты- Мансийском а.о. выпало до 47 мм небесной влаги. / meteonovosti.ru /



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