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Новости погоды

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Урал заливают дожди

ИА "Метеоновости" / 12:32 Вторник, 4 июля

  Уральский федеральный округ в понедельник оказался в передней части циклона, приближающегося с Поволжья. Очень сильные дожди прошли в Свердловской области. Так на метеостанции Краснотурьинск за 12 часов копилка осадков пополнилась сразу на 52 мм, гремели грозы, порывы ветра достигали 24 м/с. В Челябинской области сильный дождь добавил в июльскую копилку 24 мм осадков, на юге Тюменской области - 31 мм, а в соседней Омской области - 15 мм.

Дождливая зона накрыла и северные районы Уральского федерального округа. В Ханты- Мансийском а.о. выпало до 47 мм небесной влаги. / meteonovosti.ru /
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