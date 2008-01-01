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В Московской области реки наполнились водой



ИА "Метеоновости" / 12:27 Вторник, 4 июля



С начала июля на Подмосковье выпало более половины месячной нормы осадков. И июньская норма была перевыполнена. Все это привело к резкому повышению уровня воды в реках Подмосковья.



С 1 июля уровень воды в реках Московского региона местами вырос на 2 метра. По данным МЧС на Оке уровень воды повысился на 4-28 см, на Москве-реке на 34-79 см. Наиболее интенсивный рост отмечен на севере Подмосковья: на реках Ламе, Дубне и Озерне на 198, 130 и 137 см соответственно.



Река Озерна затопила пойму у деревни Городище в Рузском районе.



Дожди, которые продолжаются в столичном регионе, удержат сложную гидрологическую обстановку: в ближайшие сутки уровень воды на малых и средних реках Подмосковья вырастет от 30 до 150 см, а на крупных реках - от 10 до 50 см. / meteonovosti.ru /



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