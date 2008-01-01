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Долгожданное тепло на юге России



ИА "Метеоновости" / 12:12 Вторник, 4 июля



В первый летний месяц погода на южных курортах России отдыхающих не баловала. Температура воздуха заметно отставала от нормы, да и вода была прохладная для купания. Но в июле сюда пришло долгожданное тепло. В минувшие сутки среднесуточная температура превысила норму на 4-6 градусов и в ряде городов южного региона дневная температура установила новые суточные рекорды максимальной температуры воздуха. Городами-рекордсменами стали Яшкуль (Калмыкия) (+41.9), Ставрополь (+34.9), Анапа (+34.4).



На Черноморском побережье Краснодарского края вода прогрелась до 25-26 градусов.



В ближайшие сутки юг Европейской России будет пересекать холодный атмосферный фронт. Местами он станет виновником кратковременных грозовых дождей с грозами. В Краснодарском крае, в том числе и на черноморском побережье в районе Туапсе, Ставрополье, Ростовской, Волгоградской областях и в республиках Северного Кавказа местами пройдут сильные дожди с грозами и градом, в Ставропольском крае - сильные дожди с грозой, градом и усилением ветра до 20-25 м/с. Жаркая погода на юге России сохранится. / meteonovosti.ru /



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