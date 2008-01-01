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Сильное ненастье задержится в Поволжье



ИА "Метеоновости" / 11:42 Вторник, 4 июля



грозы, и усиливался ветер. Непогода задержится в регионе до конца рабочей недели.



В понедельник центр одного из них кружил над Пермским краем, где он оставил до 31 мм осадков. Атмосферные фронты протянулись от верховья Волги до ее среднего течения, где также отмечались сильные дожди, сопровождаемые грозами и порывистым ветром. В Татарстане выпало до 27 мм осадков, в Нижегородской области до 28 мм.



Во вториник центр циклона немного продвинется на восток, но сохранит свое влияние на большинство районов Поволжья. В Татарстане ожидаются ливни, грозы с кратковременным усилением западного ветра до 15-18 м/с. В Пермском крае и Оренбургской области прогнозируется также целый комплекс неблагоприятных явлений: ливни, грозы, порывы ветра 15-20 м/с. На остальной территории пройдут грозовые кратковременные дожди, но неблагоприятных явлений погоды не ожидается.



В среду циклон переместит ненастную зону за Урал, но ему на смену придет новый вихрь. Он поднимается с юга, а потому температурные контрасты в его системе значительнее. В большинстве районов пройдут дожди от небольших до умеренных, прогремят грозы, при грозах порывы ветра могут достигать 15-20 м/с, в отдельных районах возможен град.



Следует отметить, что в Поволжье выпавшие осадки уже достигают половины месячной нормы. И в ближайшие дни может выпасть до 100 мм осадков, что вызовет подъем уровня воды в реках до опасных отметок. А после обильных дождей к концу недели еще и заметно похолодает. / meteonovosti.ru /



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