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Новости погоды

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Итоги прошедших дождей в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 10:59 Вторник, 4 июля

  Июль в Москве - самый обильный на осадки месяц. Их среднее многолетнее количество составляет 94 мм. В этом году московская погода уже с первых дней взяла курс на перевыполнение нормы.

За три минувших дня в столице выпало, по данным метеостанции ВДНХ, уже 36.2 мм, то есть более, чем треть месячной нормы. Самые сильные дожди пришлись на вчерашний день, то есть на понедельник. Дожди шли неравномерно. Так, в районе Строгино копилка осадков пополнилась лишь на 0.2 мм, а в районе МГУ на 30.4 мм. На опорной метеостанции города, ВДНХ, 3 июня выпало 19 мм.

На территории Московской области наибольшее количество осадков досталось городам Долгопрудный и Кашира, по 12.1 мм, а меньше всего - Электростали, 8 мм. / meteonovosti.ru /
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