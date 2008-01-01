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Аномальная жара переместилась на восток



ИА "Метеоновости" / 10:07 Вторник, 4 июля



Первый летний месяц удивил сибиряков очень жаркой погодой. В течение всего месяца температура превышала норму на 6-8 градусов. В конце июня очаг аномального тепла сместился на Прибайкалье, а погода центрального месяца лета продолжает продвигать тепло на восток.



Уже первоиюльские дни начались на юге Дальнего Востока с очень жаркой погоды. В минувшие сутки на юге Якутии температура в дневные часы повышалась до +35, на востоке Забайкальского края и в Амурской области до +36, в центральных районах Хабаровского края до +37 градусов. Среднесуточное значение температуры в этих краях превысило норму на 6-8, а местами и на 10 градусов.



В ближайшие дни жаркая погода в южной половине Дальневосточного округа сохранится. / meteonovosti.ru /



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