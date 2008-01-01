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Настоящая зима в Австралии



ИА "Метеоновости" / 09:48 Вторник, 4 июля



В Южном полушарии разгар зимы, и она на Зеленом континенте в этом июле уже проявила себя холодными рекордами. В Мельбурне 2 июля текущего года стало самым холодным не только в этом столетии, такой холодной ночи там не было с конца 19 века. Прежний минимум отмечался в 1879 г. и составил ровно 0 градусов. А в этом июле температура впервые за 138 лет опустилась ниже 0 градусов. Новый рекорд минимальной температуры теперь составляет в Мельбурне минус 0,5 градуса!



В столице Австралии внутри Зеленого континента температура 2 июля упала при ночном выхолаживании до -8,1 градуса. Прежний минимум суток отмечался в 1971 г., его значение -7,8 градуса.



И 1 июля в Канберре был зафиксирован новый минимум суток, теперь его значение составляет -8,6 градуса. / meteonovosti.ru /



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