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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:18 Вторник, 4 июля

  Предстоящим днем в столичном регионе скажется влияние атмосферного фронта. При переменной облачности пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Максимальная температура воздуха в Москве 20..22, по области 18..23 градуса. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 742 мм рт. ст..

В Москве и области погодные условия не должны вызвать заметных метеопатических реакций. Температура воздуха и уровень атмосферного давления немного ниже привычных значений. Пройдут кратковременные дожди. Людям, склонным к аллергическим реакциям на цветочную пыльцу, следует позаботиться о себе: в регионе продолжается цветение растений. / meteonovosti.ru /
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