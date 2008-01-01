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О погоде вечером в Москве



ИА "Метеоновости" / 15:34 Понедельник, 3 июля



Атмосферное давление в Москве будет расти, столичный регион окажется в тылу циклона. При облачности с прояснениями осадков в Москве не ожидается. Температура воздуха в столице 17..19 градусов, по области до 20 тепла. Ветер западный, 3-8 м/с. / meteonovosti.ru /



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