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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:32 Понедельник, 3 июля

  В 15 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 16-18 градуса; Северном 16- 17 градуса, Северо-восточном 16-17 градуса, Восточном 16 градусов, Юго-восточном 17 градусов; Южном 17 градусов; Юго-западном 17 градусов; Западном 16-17 градусов, Северо-западном 17-18 градусов.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 17 градусов. / meteonovosti.ru /
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+19
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Абадан		 -2
Хульяка

некомфортное место: Чаек
комфортное место: Редландс

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