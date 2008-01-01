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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:32 Понедельник, 3 июля



В 15 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 16-18 градуса; Северном 16- 17 градуса, Северо-восточном 16-17 градуса, Восточном 16 градусов, Юго-восточном 17 градусов; Южном 17 градусов; Юго-западном 17 градусов; Западном 16-17 градусов, Северо-западном 17-18 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 17 градусов. / meteonovosti.ru /



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