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Горячие точки России



ИА "Метеоновости" / 14:56 Понедельник, 3 июля



Южные районы ЕТР и Забайкалье с Якутией снова нагрелись до рекордов температуры. В воскресенье, 2 июля, в Ставропольском крае, в Саратовской и Астраханской областях температура повышалась до 40 градусов, в Калмыкии местами до +42 градусов. Аномалия среднесуточной температуры температуры составила местами 6 градусов и более.



В столице Ставропольского края состоялся новый рекорд, теперь он составляет для 2 июля +33,8 градуса, прежний максимум температуры был на 3 десятых градуса ниже и продержался с 1979 г.



В Калмыкии новый максимум температуры зафиксирован в поселке Яшкуль, где темпераура накануне поднялась до новой рекордной отметки в 41,7 градуса. Прежний экстремум был установлен в 1991 г. и был на градус ниже.



Очередной рекорд был установлен в столице Бурятии Улан-Уде, теперь для 2 июля максимальная темпераура составляет +36,4 градуса против +35,5, зафиксированных в 1979 г. Именно в Бурятии 2 июля отмечалось самое значительное отклонение среднесуточной температуры от нормы, было жарче на 8 градусов и более.



В Якутии тоже есть свои рекордсмены, в Усть-Мае прежний максимум превышен сразу на 2 градуса. Теперь новый рекорд составляет +35,5 градуса. А прежний рекорд держался целых 68 лет!



Новые максимумы не заставят себя ждать. Сильная жара пока сохраняется в Калмыкии, в северной и восточной части Ставропольского края, на юге и востоке Якутии, еще подрастет температура в Амурской области. А вот в Бурятии и Забайкальском крае жара ослабевает. / meteonovosti.ru /



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