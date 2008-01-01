Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
3 июля 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Горячие точки России

ИА "Метеоновости" / 14:56 Понедельник, 3 июля

  Южные районы ЕТР и Забайкалье с Якутией снова нагрелись до рекордов температуры. В воскресенье, 2 июля, в Ставропольском крае, в Саратовской и Астраханской областях температура повышалась до 40 градусов, в Калмыкии местами до +42 градусов. Аномалия среднесуточной температуры температуры составила местами 6 градусов и более.

В столице Ставропольского края состоялся новый рекорд, теперь он составляет для 2 июля +33,8 градуса, прежний максимум температуры был на 3 десятых градуса ниже и продержался с 1979 г.

В Калмыкии новый максимум температуры зафиксирован в поселке Яшкуль, где темпераура накануне поднялась до новой рекордной отметки в 41,7 градуса. Прежний экстремум был установлен в 1991 г. и был на градус ниже.

Очередной рекорд был установлен в столице Бурятии Улан-Уде, теперь для 2 июля максимальная темпераура составляет +36,4 градуса против +35,5, зафиксированных в 1979 г. Именно в Бурятии 2 июля отмечалось самое значительное отклонение среднесуточной температуры от нормы, было жарче на 8 градусов и более.

В Якутии тоже есть свои рекордсмены, в Усть-Мае прежний максимум превышен сразу на 2 градуса. Теперь новый рекорд составляет +35,5 градуса. А прежний рекорд держался целых 68 лет!

Новые максимумы не заставят себя ждать. Сильная жара пока сохраняется в Калмыкии, в северной и восточной части Ставропольского края, на юге и востоке Якутии, еще подрастет температура в Амурской области. А вот в Бурятии и Забайкальском крае жара ослабевает. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+15
Вт.
4 июл.
+19
Ср.
5 июл.
+18
Чт.
6 июл.
+13
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+49
Абадан		 -2
Хульяка

некомфортное место: Чаек
комфортное место: Редландс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100