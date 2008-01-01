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Муссонные дожди в Южной Корее



ИА "Метеоновости" / 14:13 Понедельник, 3 июля



В центре ЕТР, В Поволжье, на Урале, конечно, дожди в последние дни очень интенсивные и продолжительные. Но все-таки они не идут ни в какое сравнение с муссонными дождями в Юго-Восточной Азии. Накануне сильнейшие дожди пролились на Южную Корею. Рекордсменом стала столица страны - Сеул, где менее чем за 15 часов вылилось 250 мм осадков, потоп сопровождался сильными грозами.



Почти 200 мм осадков обрушилось на г. Inchon, как и Сеул, находящийся на северо-западе Южной Кореи. Причем такое количество выпало всего за 12 часов.



Задели сильные муссонные дожди и юг Приморья, где выпало до 44 мм осадков. / meteonovosti.ru /



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