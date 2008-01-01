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Новости погоды

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Количество осадков, выпавших в Москве за 3 часа

ИА "Метеоновости" / 13:06 Понедельник, 3 июля

  В 12 часов в Москве пасмурная погода с дождем различной интенсивности. За последние 3 часа выпало осадков в округах столицы: Центральном 20-29 мм, Северном 5- 15 мм, Северо-восточном 11-32 мм, Восточном 2-24 мм, Юго-восточном 13-14 мм, Южном 3 мм, Юго-западном 17 мм, Западном 14мм, Северо-западном 14-15 мм, в Зеленограде 9-11 мм. Температура воздуха в северной половине города 14..15 градусов, в южной 15.16 градусов. Грозы и сильного ветра нигде не отмечалось.

Сильные дожди в городе были вызваны атмосферным фронтом, который над Москвой замедлил движение на северо-восток.

После 13 часов интенсивность осадков в Москве уменьшится. / meteonovosti.ru /
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