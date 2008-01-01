

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Всю неделю в Москве сыро, ветрено и прохладно



ИА "Метеоновости" / 12:39 Понедельник, 3 июля



циклоны продолжат атаковать столичный регион, поливая дождем и удерживая прохладную погоду, более подходящую концу весны.



Понедельник в столичном регионе станет самым дождливым на неделе. Причиной сильных дождей стал фронт окклюзии, который медленно перемещался с запада. В ночь на вторник атмосферное давление немного повысится, и существенных осадков не ожидается. Местами по области возможен туман. Минимальная температура в Москве 12..14 градусов. Днем проглянет солнце, воздух прогреется до 20..22 градусов. Выпавшая накануне влага станет испаряться, что увеличит неустойчивость воздуха. Станет развиваться мощная кучевая облачность, местами соберется кратковременный дождь, возможна гроза.



В середине недели центр высотного циклона окажется восточнее Москвы, столичный регион окажется в зоне значительных градиентов атмосферного давления, днем ветер будет усиливаться в порывах до 12-15 м/с. При переменной облачности станут приниматься дожди, в основном небольшие. Температура воздуха начнет постепенно понижаться, в четверг ночью в Москве 10..12, по области до 7 градусов, и днем не выше 18 градусов.



Самым "холодным" будет день 7 июля. В пятницу минимальная температура в регионе всего 5..10 градусов, что близко к абсолютному минимуму (для Москвы 4,9 градуса в 1894 году). И днем в столице около 15 градусов. Средняя суточная температура окажется ниже нормы почти на 6 градусов и будет больше соответствовать первой декаде мая или середине сентября. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



