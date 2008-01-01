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Новости погоды

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Грозы и ливни добрались до Урала

ИА "Метеоновости" / 12:16 Понедельник, 3 июля

  Дождливый циклон, завершивший июнь в центре ЕТР обильными дождями и раскатами грома, продолжает свое "мокрое" уже за Уралом.

Многочисленные грозы вечером 2 июля и утром в понедельник сотрясали многие населенные пункты и города Челябинской области, где выпало до 15-17 мм осадков. Еще более обильные осадки (до 20 мм ) прошли в Свердловской области. Дожди и грозы из-за циклона и его многочисленных фронтов будут продолжаться на Среднем и Южном Урале еще сутки. В Челябинской области велика вероятность выпадения града. Местами пройдут сильные ливни, ветер усилится до 15-20 м/с. При прохождении холодного фронта в Свердловской области в ночь на 4 июля ветер может усилиться в порывах до штормового.

С отходом циклона на Обь, в его тылу на Урале станет заметно холоднее. В ночные часы в середине недели в Свердловской области температура может понижаться до +3..+5 градусов, в Челябинской области при прояснениях в низких местах - до 7 градусов. / meteonovosti.ru /
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