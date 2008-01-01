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Новости погоды

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Рекордная жара в восточном Средиземноморье

ИА "Метеоновости" / 11:25 Понедельник, 3 июля

  В восточном Средиземноморье погоду определяет термическая депрессия с Синайского полуострова. С южными потоками жаркий африканский воздух выносится на север, практически до Черного моря. Во многих городах восточного Средиземноморья в воскресенье были установлены рекорды максимальной температуры воздуха. До 40,7 градуса прогревался воздух в Афинах, предыдущий максимум в 35,2 градуса был зафиксирован в 2008 году. В Анталии температура повышалась до 43, 2 градуса, прежний максимум 1998 года был перекрыт на 2, 4 градуса. Жарко было и в Стамбуле, 35,7 градуса.

Жара сохранялась и на Кипре, в Ларнаке новый максимум температуры составил 38, 5 градуса, против прежних 35, 2 градусов в 1998 году. В столице Сирии, в Дамаске температура воздуха также достигла рекорда: 44,1 градуса.

Рекордно жарко было в Египте, в Александрии 33,9 градуса, в Каире 40,3 градуса.

Такая жара надолго не задержится, к середине недели в странах восточного Средиземноморья станет "прохладнее" градусов на 5. / meteonovosti.ru /
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