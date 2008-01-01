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Новости погоды

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Июль в Подмосковье стартовал с сильных дождей

ИА "Метеоновости" / 11:20 Понедельник, 3 июля

  Хорошо, что в моду вошли резиновые сапоги. Девушки и молодые женщины с энтузиазмом бросились приобретать такие яркие и стильные, модные сапожки. А ведь все новое -это хорошо забытое старое. Еще лет 30-40 назад резиновая обувь была очень востребована и популярна не только у детей дошкольного возраста, но и у взрослых. И этот атрибут осени оказался, к сожалению, очень востребован в это лето в столице и ее окрестностях.

Всего за несколько первых дней июля в Подмосковье накопилось приличное количество осадков. Больше всего небесной влаги вылилось на западные районы Подмосковья. В Волоколамске к утру 3 июля выпало более 50 мм осадков, что составляет более половины июльской нормы. В Наро-Фоминске уже есть 25 процентов месячной нормы. На Можайск только за ночь 3 июля с выходом активного волнового циклона со стороны Беларуси пролилось 20 мм дождя.

Дожди с небольшими перерывами будут продолжаться в Подмосковье, циклоническая деятельность над Центральной Россиией остается нехарактерно активной для июля. / meteonovosti.ru /
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