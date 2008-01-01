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По следам июньской непогоды



ИА "Метеоновости" / 10:54 Понедельник, 3 июля



В ряде стан Зарубежной Европы июнь также завершился очень бурно, сильнейшими дождями, грозами и порывистым ветром. Именно после удара по Германии, Польше, Литве, Беларуси циклон проутюжил своими многочисленными фронтами центральные области Европейкой России в последний день июня.



В Литве местами за сутки 30 июня вылилось более 50 мм осадков. А начались дожди там еще 29 июня. Двое последних суток гремели грозы и принимались очень интенсивные ливни в Беларуси. Но особенно сильно пострадали от сильных ливней и ветра Польша и Германия.



В ряде городов Германии отмечались подтопления, особенно досталось немецкой столице. Дождь, который начался в полдень в четверг, 29 июня, стал сильнейшим в Берлине за последние 110 лет. За сутки с 29 по 30 июня в разных районах города выпало более 100 мм осадков, в районе Шпандау 150 мм осадков за 18 часов, это 150 литров осадков на один квадратный метр ≈ четверть годовой нормы. Хочется напомнить, что в Москве по данным станции ВДНХ 30 июня выпало 65 мм осадков.



Из-за затопленных водой улиц в Берлине замедлилось или полностью остановилось движение транспорта. В Сети появилось видео, на котором мужчина плывет по центру Берлина. Во многих районах города вода поднялась до колена. Воду с улиц откачивали 600 пожарных и 550 волонтеров.



В тот же день, 29 июня, сразу в нескольких воеводствах Польши тоже бушевала непогода. Сильный ветер, проливные дожди и грозы стали причиной более шести тысяч обращений населения в спасательную службу. По всей Польше было сорвано 468 крыш, 279 из которых находились на жилых домах. Кроме того, спасательные службы насчитали 5065 поломанных деревьев. Сложная ситуация сложилась в Щецине, где вода залила электрические установки на центральном вокзале. Движение поездов до этой станции было приостановлено. / meteonovosti.ru /



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