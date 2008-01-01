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Новости погоды

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В центре России дожди и грозы

ИА "Метеоновости" / 10:22 Понедельник, 3 июля

  В начале рабочей недели во многих центральных областях в тыловой части циклона, уходящего на восток, температура воздуха понизится, пройдут дожди различной интенсивности, в отдельных районах прогремят грозы, при грозах ветер будет усиливаться до 15 м/с. Днем преобладающая температура 18..23 градуса. И только на юге, в Центральном Черноземье вполне летняя температура, днем 25...30o.

В ночь на понедельник со стороны Беларуси подошел еще один активный волновой циклон, и дожди принялись с новой силой. В Смоленской области к утру 3 июля выпало уже местами до 15 мм осадков, на западе Московской области от 14 до 24 мм осадков.

Во вторник, 4 июля сохранится неустойчивый характер погоды, местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами и порывами ветра 12-17 м/с. И только на короткое время, ночью 5 июля кратковременное присутствие антициклона остановит дожди. Но уже днем в среду под влиянием атмосферных фронтов циклона из Карелии в центральных областях снова обещают дожди, местами с грозами и ветром до 12-17 м/с. Днем 18:25o, на юге до 28o, 5 июля ожидается небольшое похолодание на 2-3 градуса. / meteonovosti.ru /
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