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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 07:01 Понедельник, 3 июля



Ненастный циклон постепенно отходит на восток, а вместе с ним и основная зона дождей. Московский регион будет находиться в его тыловой части.



В понедельник, при переменной облачности, еще сохранится кратковременный дождь, возможна гроза. Воздух в столице прогреется до 19:21, в Подмосковье до 18:23 градусов.



В Москве и области атмосферное давление начнет повышаться, но останется ниже нормальных значений. Средняя температура немного ниже климатической нормы. Низкое атмосферное давление, а также отдельные возмущения геомагнитного поля негативно повлияют на самочувствие людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипотоников и гипертоников, людей, страдающих вегето-сосудистой дистонией, атеросклерозом.



А дожди разной интенсивности могут вызвать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями суставов и позвоночника, бронхов и легких. И даже у практически здоровых людей может отмечаться слабость, перепады настроения. / meteonovosti.ru /



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