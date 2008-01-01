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В Крыму и Сочи становится сильно жарко



ИА "Метеоновости" / 15:13 Воскресенье, 2 июля



Предупреждения о сильной жаре поступают в последнее время с юга России. Высокие температуры воздуха фиксируются в Крыму. В Симферополе два дня подряд, 30 июля и 1 июля было 33..34 градуса. В Севастополе температура повышалась до 32..33 градусов. В Ялте было почти +28 градусов, 29 июля 30,5 градуса. А в Черноморском 1 июля был поставлен рекорд максимальной температуры, 32,1 градуса, предыдущий рекорд 30,7 градуса был в 1983 году. В Керчи 33,6 градуса, прежде рекордом считалась температура 32,4o за 1938 год.



2 июня в Крыму в степных и предгорных районах сохранится сильная жара (температура днем до 40 градусов), 4 июля пройдет сильный дождь, ожидается гроза, град и ветер 15-20 м/с. Жара ослабеет. Знойная погода пришла и на Северный Кавказ. 2-3 июля в Астраханской области сильная жара (температура днем до 44 градусов). 3 июля в Чеченской Республике 40..42 градуса, в Калмыкии 42..44, в степных районах Кабардино-Балкарии и Северной Осетии до 38 градусов, в северной части Ставропольского края +40 градусов, в районе Сочи 36..38. / meteonovosti.ru /



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