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Летнее ненастье разыграется в Красноярском крае



ИА "Метеоновости" / 14:45 Воскресенье, 2 июля



Атмосферные фронты наступают с запада на Красноярский край. На севере края - в Туруханском муниципальном районе в первый июльский день выпало местами до 19 мм, в центральных и южных районах дождя было еще больше, до 29 мм. В Казыре дождь начался ближе к ночи 1 июля и продолжался до вечера воскресенья, 2 июля. Выпало за сутки 46 мм осадков. Почти везде прогремели грозы. Жара в воскресенье ослабела до +21,+26. Об ухудшении погоды синоптики предупредили еще в конце недели. По прогнозу в воскресенье в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Тыве ожидался дождь, местами сильный и очень сильный, сильный ливневый дождь гроза, град, местами крупный град, порывы местами до 25 м/с. Будут продолжаться ливни и в начале недели.



Прогремят гроза, возможно, выпадет град, местами крупный, порывы местами до 25 м/с. температура в пределах +19,+24. / meteonovosti.ru /



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