Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
2 июля 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Летнее ненастье разыграется в Красноярском крае

ИА "Метеоновости" / 14:45 Воскресенье, 2 июля

  Атмосферные фронты наступают с запада на Красноярский край. На севере края - в Туруханском муниципальном районе в первый июльский день выпало местами до 19 мм, в центральных и южных районах дождя было еще больше, до 29 мм. В Казыре дождь начался ближе к ночи 1 июля и продолжался до вечера воскресенья, 2 июля. Выпало за сутки 46 мм осадков. Почти везде прогремели грозы. Жара в воскресенье ослабела до +21,+26. Об ухудшении погоды синоптики предупредили еще в конце недели. По прогнозу в воскресенье в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Тыве ожидался дождь, местами сильный и очень сильный, сильный ливневый дождь гроза, град, местами крупный град, порывы местами до 25 м/с. Будут продолжаться ливни и в начале недели.

Прогремят гроза, возможно, выпадет град, местами крупный, порывы местами до 25 м/с. температура в пределах +19,+24. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+16
Пн.
3 июл.
+18
Вт.
4 июл.
+19
Ср.
5 июл.
+17
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+49
Эль-Насирия		 -3
Канберра

некомфортное место: Галифакс
комфортное место: Бейкерсфилд

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100