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На Урал обрушатся сильные дожди



ИА "Метеоновости" / 14:27 Воскресенье, 2 июля



Циклон, которые принес обильные дожди в центральные области под конец июня, а затем продвинулся до Поволжья, теперь наступает на Урал. В первый день июля влияние циклона почувствовалось Свердловской области. Там были сильные дожди, местами выпало до 20 мм. И дожди сильные будут продолжаться в начале недели. В понедельник, 3 июля на Урале ожидаются дожди, местами сильные, прогремят грозы, при грозе ветер будет достигать в порывах 15-20 м/с, днем тепло, 20..25 градусов, в Челябинской местами до 27, а похолодает лишь в Свердловской области и в Пермском крае, где всего 16..21. В регионах, ближайших к Уралу, например, в Башкирии тоже дожди, в отдельных районах ливни, грозы, при грозах порывы до 18 м/с, днем 17..22, по югу до 27. / meteonovosti.ru /



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