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Новости погоды

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Высокая температура воздуха держится в Забайкалье

ИА "Метеоновости" / 13:34 Воскресенье, 2 июля

  В Улан-Удэ 1 июня отмечен температурный рекорд, было 37,6 градуса. Предыдущий максимум 33,6 в 1944 г.). Жара установилась в городе с 20 июня. За этот период температура несколько раз превышала рекордные отметки. А именно, 24 июня, когда было 38,3, 25 июня 38,9, 26 июня 37,3 градуса. И вчерашний рекорд уже четвертый по счету. 2 июля в Бурятии местами пройдет кратковременный дождь, ожидается гроза, ливни, возможен град, в отдельных районах порывы 15-20 м/с, при грозах до 23 м/с, жара днем +30..+35, местами до +39, только по Прибайкалью, юго-западным районам при облачности не так жарко, днем +20..+25.

Только 3 июля жара начнет понемногу ослабевать, днем +27..+32, местами 17..22. Местами пройдут грозовые ливни, возможен град, в отдельных районах порывы 14-19 м/с, при грозе до 24 м/с.

В Забайкальском крае жара в период с 21 июня до начала июля тоже доходила до +32..+37 градусов. И такая температура в Забайкальском крае продержится пару дней. Жаркая погода будет сопровождаться ливнями и грозами с порывистым ветром. / meteonovosti.ru /
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