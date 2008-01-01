Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
2 июля 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:43 Воскресенье, 2 июля

  В Москве сохраняется пониженный фон атмосферного давления - столица остается в циклоне. Небо затянуто облаками. Дождя нет. Атмосферное давление упало до 737 мм рт. ст., что близко к рекордно низкому. Воздух прогрелся до 18,4 градуса, в центре города до 19. Относительная влажность воздуха 65-75 %, на станции МГУ - 78 %. Ветер западной четверти дует со скоростью 1-4 м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+18
Вс.
2 июл.
+20
Пн.
3 июл.
+20
Вт.
4 июл.
+21
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+48
Эль-Насирия		 -3
Червиния

некомфортное место: Валенсуэла
комфортное место: Модесто

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100