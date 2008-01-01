Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
2 июля 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В центральных областях погода с дождем и не жаркая

ИА "Метеоновости" / 12:31 Воскресенье, 2 июля

  Под влиянием уходящего на восток циклона в центральных областях в субботу, 1 июля случились ливневые дожди с грозами и порывистым ветром. Хотя эти ливни были несравненно слабее, чем те, которые обрушились в последний день июня и существенно подкорректировали тогда сумму осадков. Днем 1 июня в пределах Московского региона дожди прошли локально: в центре города, на востоке и севере Подмосковья и были небольшими и умеренными. В ночь на 2 июля проходил небольшой циклон севернее Москвы. Дожди отмечались уже везде в Москве и по области, в Немчиновке и Волоколамске выпало до 12 мм осадков.

В разряд сильных попали дожди в Тверской, Тульской областях, там прибавилось до 15 мм осадков, в Курской области был дождь до 37 мм, в Липецкой и Рязанской областях до 18 мм, в Орловской области - до 21 мм, Владимирской области - до 28 мм. Сильный дождь отмечался в Ярославской области до 17 мм и в Костромской области до 30 мм.

В воскресенье, 2 июля в Ивановской и Владимирской областях ожидается сильный дождь, гроза и ветер до 20 м/с.

В начале недели в центральных областях сохранится неустойчивый характер погоды, местами возможен кратковременный дождь с грозой и порывами ветра при грозе до 18 м/с. Температура днем максимум +17,+24 градуса. В Центральном Черноземье будет теплее, в Липецкой области днем 3 июля до 26 градусов, в Тамбовской области до +27. А в Воронежскую и Белгородскую области доберется клин южной жары, там днем до +30 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+18
Вс.
2 июл.
+20
Пн.
3 июл.
+20
Вт.
4 июл.
+21
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+48
Эль-Насирия		 -3
Червиния

некомфортное место: Валенсуэла
комфортное место: Модесто

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100