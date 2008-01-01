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Новости погоды
В центральных областях погода с дождем и не жаркая
ИА "Метеоновости" / 12:31 Воскресенье, 2 июля
Под влиянием уходящего на восток циклона в центральных областях в субботу, 1 июля случились ливневые дожди с грозами и порывистым ветром. Хотя эти ливни были несравненно слабее, чем те, которые обрушились в последний день июня и существенно подкорректировали тогда сумму осадков. Днем 1 июня в пределах Московского региона дожди прошли локально: в центре города, на востоке и севере Подмосковья и были небольшими и умеренными. В ночь на 2 июля проходил небольшой циклон севернее Москвы. Дожди отмечались уже везде в Москве и по области, в Немчиновке и Волоколамске выпало до 12 мм осадков.
В разряд сильных попали дожди в Тверской, Тульской областях, там прибавилось до 15 мм осадков, в Курской области был дождь до 37 мм, в Липецкой и Рязанской областях до 18 мм, в Орловской области - до 21 мм, Владимирской области - до 28 мм. Сильный дождь отмечался в Ярославской области до 17 мм и в Костромской области до 30 мм.
В воскресенье, 2 июля в Ивановской и Владимирской областях ожидается сильный дождь, гроза и ветер до 20 м/с.
В начале недели в центральных областях сохранится неустойчивый характер погоды, местами возможен кратковременный дождь с грозой и порывами ветра при грозе до 18 м/с. Температура днем максимум +17,+24 градуса. В Центральном Черноземье будет теплее, в Липецкой области днем 3 июля до 26 градусов, в Тамбовской области до +27. А в Воронежскую и Белгородскую области доберется клин южной жары, там днем до +30 градусов. / meteonovosti.ru /
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