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Дальневосточные контрасты погоды



ИА "Метеоновости" / 11:53 Воскресенье, 2 июля



В начале июля на юге Дальнего Востока продолжались дожди.



Сильный дождь с грозой прошел в Еврейской автономной области, (до 36 мм), в Хабаровском крае (до 20 мм), в Приморском крае (до 17 мм). Температура воздуха была выше климатических значений, от 25 до 30 градусов. А большей части Амурской области, где дожди прекратились, воздух нагрелся до 33 градусов.



В воскресенье и в начале недели в Приморье будет продолжаться кратковременный дождь, в воскресенье местами сильный, в отдельных районах гроза, порывы 13-18 м/с, но днем жарко, до 32 в континентальных районах и +19..+24 на побережье. Небольшой дождь пройдет в Хабаровском крае, а дневная температура повысится до +30..+32 градусов.



А в Амурской области преимущественно без осадков и еще жарче, до +36..+37.



На севере Дальнего Востока погода не такая жаркая, местами температура ниже +20 градусов. Но дождей мало. По мере перемещения циклона вдоль арктического побережья Якутии на Чукотке ожидается ухудшение погоды.



На побережье Восточно-Сибирского моря 2 июля ветер до 28 м/с, 3 июля 18-23 м/с. А на востоке Магаданской области 3 июля после сильных дождей ожидаются заморозки. 4 и 5 июля температура ночью до -4o. / meteonovosti.ru /



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