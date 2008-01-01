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В Якутии очень жаркая погода с ливнями и грозами



ИА "Метеоновости" / 11:28 Воскресенье, 2 июля



Жаркий воздух с южными ветрами выносится циклонами, проходящими по территории Якутии, на ее южные и центральные районы. Температура 1 июля превышала норму на 8 градусов. Воздух в послеполуденные часы раскалялся до 31..36 градусов. Не обошлось и без рекордов максимальной температуры. В Якутске вчера, 1 июля наблюдался абсолютный температурный максимум, 35,5 градуса, предыдущий 34,4 градуса отмечался в 1935 году. В Вилюйске тоже было +35, прежде самая высокая температура 1 июля наблюдалась в 1959 году и составляла 34 градуса. Погода в Якутии останется жаркой, 2 июля, несмотря на кратковременные дожди, температура днем от 29 до 34 градусов. И даже вблизи побережья воздух может прогреться до 19..24 градусов. 3 июня ливни и грозы, при грозе с порывами ветра до 18-23 м/с немного собьют жару, днем 26..31. При этом на юге и юго-западе Якутии жара усилится до 32..37 градусов. И только к концу недели жара покинет южные районы Якутии и уйдет на Хабаровский край.



Кроме того, в жарком воздухе при воздействии атмосферных фронтов проявлялась атмосферная неустойчивость и наблюдались небольшие и умеренные дожди, прогремели грозы. Так, на юго-западе Якутии в п. Чумпурук выпало за сутки до 13 мм осадков. На мысе Кигилях, где проходил центр циклона, прошли осадки до 16 мм. 2 июля на северо-востоке Якутии ливневый дождь, гроза. / meteonovosti.ru /



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