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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 09:53 Воскресенье, 2 июля

  В Москве сохраняется пониженный фон атмосферного давления - столица остается в циклоне. Небо затянуто облаками. Дождя нет. Лишь на севере Москвы идет слабый дождь. Атмосферное давление упало до 736 мм рт. ст., что близко к рекордно низкому. Воздух прогрелся до 17,5 градусов. Относительная влажность воздуха 80 %, на станции МГУ - 88 %. Ветер западной четверти дует со скоростью около 4 м/с. / meteonovosti.ru /
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