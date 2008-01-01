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ИА "Метеоновости" / 09:53 Воскресенье, 2 июля



В Москве сохраняется пониженный фон атмосферного давления - столица остается в циклоне. Небо затянуто облаками. Дождя нет. Лишь на севере Москвы идет слабый дождь. Атмосферное давление упало до 736 мм рт. ст., что близко к рекордно низкому. Воздух прогрелся до 17,5 градусов. Относительная влажность воздуха 80 %, на станции МГУ - 88 %. Ветер западной четверти дует со скоростью около 4 м/с. / meteonovosti.ru /



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