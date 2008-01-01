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Новости погоды

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На смену жаре в Крым придут грозовые ливни

ИА "Метеоновости" / 09:52 Воскресенье, 2 июля

  В Крыму несколько дней подряд держится сильная жара. Термометры показывают 30..35 градусов, а в предгорных и степных районах воздух раскаляется до 38..40. До конца дня 2 июля на полуострове продержится малооблачная и жаркая погода без осадков, а уже 3 июля ситуация начнет меняться. Температура останется прежней, но будет ветрено, отдельные порывы достигнут 15 м/с, а в ветреную погоду жара переносится легче.

Заметное ухудшение погодных условий произойдет 4 июля, когда к полуострову приблизится холодный фронт. Ночью местами прошумят кратковременные дожди, возможны грозы. Днем кратковременные дожди пройдут повсеместно, в отдельных районах возможны сильные дожди, ожидаются также грозы, град и шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха немного понизится, +28..+33, ослабеет жара в предгорных и степных районах. 5 июля погода начнет улучшаться, облаков и осадков станет меньше, успокоится ветер, температура понизится до 24..29 градусов. А 6 июля настоящее южное лето снова вернется: днем 27..32 градуса, малооблачно и без осадков. / meteonovosti.ru /
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