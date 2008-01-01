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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:51 Воскресенье, 2 июля

  Благодаря бурной циклонической деятельности в Московском регионе сохранится неустойчивый характер погоды: с дождями, возможно грозами. Воздух в Москве прогреется до 19..21 градуса, в Подмосковье до 18..23. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится и останется пониженным 738 мм.рт.ст.. Относительная влажность воздуха около 60%.

Низкое атмосферное давление, а также отдельные возмущения геомагнитного поля негативно повлияют на самочувствие людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипотоников и гипертоников, людей, страдающих вегето-сосудистой дистонией, атеросклерозом.

А дожди разной интенсивности могут вызвать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями суставов и позвоночника, бронхов и легких. И даже у практически здоровых людей может отмечаться слабость, перепады настроения. / meteonovosti.ru /
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