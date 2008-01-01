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Новости погоды

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Юг Дальнего Востока во власти циклонов

ИА "Метеоновости" / 15:42 Суббота, 1 июля

  На юге Дальнего Востока хозяйничал циклон, пришедший со стороны Китая. Сильные грозовые дожди, в Хабаровском крае и в Приморье 30 июня и в ночь на 1 июля выпало до 42 мм осадков. В самом Хабаровске 34 мм, а на станции Бичевая - 42 мм. Во Владивостоке количество осадков составило 41 мм. На Сахалине сильные дожди сопровождались порывистым ветром (до 21 м/с). И циклон не остановится на достигнутом.

2 июля в южных районах Хабаровского края пройдут дожди, в Амурской области осадки прекратятся, температура повысится до 31..36 градусов. В Приморском крае возможны кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах прогремят грозы, при грозе ветер будет усиливаться до 13-18 м/с, температура немного повысится: днем термометры покажут 27..312 градуса, на побережье 19..24. / meteonovosti.ru /
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