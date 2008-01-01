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Сильная жара на юге ЕТР



ИА "Метеоновости" / 14:25 Суббота, 1 июля



Жаркая погода установилась в Крыму и на Северном Кавказе. Среднесуточная температура воздуха превышает привычные показатели на 3-4 градуса, а днем воздух в отдельных районах раскаляется до 35 градов и выше. И жара задержится в регионе еще на некоторое время. Ведь антициклон, установившийся в регионе, обещает солнечную погоду.



2 июля на Северном Кавказе преимущественно без осадков, лишь в Волгоградской области пройдут грозовые дожди с градом, ветер в порывах будет усиливаться до 20 м/с. А температура продолжит расти: +30..+35, местами до 39. В Астраханской области и в Чечне до 40..42, в Калмыкии 42..44 градуса.



В Крыму при переменной облачности осадков не ожидается, +30..35, в степных и предгорных районах сильная жара, 38..40 градусов.



Жители прибрежных районов могут пережидать жару на пляжах, вода в Черном море близ берегов Крыма прогрелась до 23 градусов, а на черноморском побережье Кавказа - до 24 градусов. / meteonovosti.ru /



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