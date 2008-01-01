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Непогода в Северо-Западном районе



ИА "Метеоновости" / 13:34 Суббота, 1 июля



Атлантический циклон, ставший причиной сильных дождей, гроз, града и порывистого ветра в Центральном районе, не оставил без внимания и северо-западные области. Сильные дожди прошли 30 июня в Ленинградской области, выпало до 37 мм осадков (на станции Тихвин). Прошли дожди (до 21 мм) во Псковской области. Сильные грозовые дожди отмечались в Новгородской области, на станции Крестцы выпало до 47 мм осадков.



2 июля в Северо-Западном районе сохранится влияние циклонического вихря и его атмосферных фронтов. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, кое-где прогремят грозы, при грозах ветер будет усиливаться до 15 м/с. А температура немного повысится, днем 18..23 градуса. / meteonovosti.ru /



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