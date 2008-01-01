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Штормовой ветер ожидается на Чукотке



ИА "Метеоновости" / 13:19 Суббота, 1 июля



В минувший день, 30 июня, Чукотка находилась в небольшом циклоне. Здесь в отдельных районах прошли небольшие дожди, ветер усиливался до 10 м/с. Но уже 2 июля погода на полуострове начнет портиться. Скажется влияние циклона, который сместится с северо-запада Якутии на северо-восток. Атмосферные фронты вихря дотянутся и до Чукотки. Ожидается небольшое понижение температуры. Местами пройдут дожди, в континентальных районах прогремят грозы, на западе порывы ветра усилятся до 17-22 м/с, на побережье Восточно-Сибирского моря ожидается ветер штормовой силы, до 28 м/с. / meteonovosti.ru /



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