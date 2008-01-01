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ИА "Метеоновости" / 13:08 Суббота, 1 июля



Пониженный фон атмосферного давления сохраняется в столице. На небе видны облака, связанные с приближающимся фронтов. Осадков не наблюдается. Воздух на главной станции ВДНХ прогрелся до 21,9 градусов. На Балчуге до 23, в Немчиновке 20,8. Относительная влажность воздуха 70%, атмосферное давление 738,3 мм рт. ст. по данных станции ВДНХ. Ветер слабый. Порывы юго-западного ветра до 12 м/с были зафиксированы во Внуково. / meteonovosti.ru /



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