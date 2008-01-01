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Новости погоды

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Ливни обрушились на Москву и область

ИА "Метеоновости" / 12:14 Суббота, 1 июля

  Прошедший день, 30 июня, пополнил копилку осадков. Столицу пересекал холодный атмосферный фронт, который вызвал дожди, грозы, град и шквалистый ветер.

На главной станции ВДНХ количество осадков составило 65 мм, при том, что месячная норма - 75 мм. Таким образом, можно говорить сразу о двух рекордах: дождь стал самым сильным не только для минувшего дня, но и для июня в целом.

Сильные дожди отмечались в Тушино, где выпало 33 мм осадков, на Балчуге 22 мм, во Внуково 35 мм, в Подмосковной 39 мм, в Электроуглях 27 мм, в Ново-Иерусалиме 38 мм, в Наро-Фоминске 43 мм, в Можайске 39 мм, в Волоколамске 37 мм.

Очень сильные дожди наблюдались также в Шереметьево (60 мм), Долгопрудном (58 мм) и в Немчиновке (51 мм).

Очень сильный дождь в Москве в последний раз отмечался в середине августа прошлого года. 15 августа 2016 года в столице в период с 6 до 18 часов выпало 53 мм осадков, а за сутки 88 мм. Прошедший дождь был более интенсивным, и выпал за более короткий промежуток времени (12-18 час). / meteonovosti.ru /
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