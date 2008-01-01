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Итоги июня в Москве



ИА "Метеоновости" / 11:40 Суббота, 1 июля



Прошедший июнь в Москве был богат на рекорды. За счет прошедших 30 июня проливных дождей можно назвать этот месяц самым "мокрым" за прошедшие 100 лет, да и по температуре нынешний июнь вышел в рекордсмены.



Температура воздуха в столице была на 2,1 градуса ниже средней для июня. Минимальная температура в июне отмечалась в ночь на 3 июня и составила 3,2 градуса. Были и теплые дни: до 23,7 градусов воздух прогревался 12 июня, 18 июня термометры показали 25,5 градуса, 26 июня +24,1. 30 июня воздуха прогрелся до 26,7 градусов - этот день стал самым теплым в ушедшем месяце. А если речь идет о рекордах, то этот июнь стал самым холодным за прошедшие 14 лет.



Отдельно стоит поговорить об осадках. Если утром 30 июня по предварительным подсчетам количество осадков было близко к климатической норме, а на некоторых станциях и вовсе до нее не дотягивало, то прошедшие днем 30 июня ливни в Москве вывели июнь в число рекордсменов по осадкам. Столько ливней в столице не выпадало с далекого 1942 года. 30 июня на станции ВДНХ выпало 65 мм осадков, что и стало рекордом не только для этого дня, но и абсолютным рекордом для всего месяца. До этого рекорд принадлежал 14 июня 1970 года, тогда количество осадков составило 62,5 мм. Так, подводя итоги июня по осадкам, можно сказать, что норма была перевыполнена на 50 %, а на опорной станции ВДНХ - на 86 %. / meteonovosti.ru /



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