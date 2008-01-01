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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:38 Суббота, 1 июля

  Погодные условия в Москве определяет циклонический вихрь. Облачно с прояснениями, осадков нет. Ветер слабый. На главной станции ВДНХ воздух прогрелся до 21,4 градуса. Ветер слабый. Атмосферное давление пониженное, 738,2 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 70%. / meteonovosti.ru /
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