

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Каким бывает первый день июля



ИА "Метеоновости" / 09:53 Суббота, 1 июля



Сведения, поступившие из далекого 1720 года сообщают, что месяц в Западной Европе начался с сильной жары во Франции и сильных дождей в Германии. Температура воздуха в Париже доходила до +32. Началась эпидемия. Чума в Провансе. В Марселе погибло 134 человека, в Тулоне 20 тысяч человек.



А 81 год спустя на Украине началась засуха. Как сообщают летописи: ":чрезвычайные жары, от чего в сих годах много садов и разного дерева повысыхало везде". В это же время сильные градобития вызвали неурожай в Московской губернии.



В 1885 году в Санкт-Петербурге в этот день установлен абсолютный максимум температуры воздуха. После полудня температура достигла +30,5 градусов.



В 2007 году уже несколько дней слишком жарко в НАО и Коми, там до 32.



А в Москве 1 июля ознаменовалось сильными ливнями. На станции ВДНХ выпало 17,3 мм осадков, или примерно 20% от месячной нормы. В центре Москвы на Балчуге около 13 мм. И это на фоне засушливого июня.



2009 год отличился очень редким для июля явлением и где: в Башкирии заморозки, до -1 градуса. В Челябинской области заморозки, до -2 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



