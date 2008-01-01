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Новости погоды
Каким бывает первый день июля
ИА "Метеоновости" / 09:53 Суббота, 1 июля
Сведения, поступившие из далекого 1720 года сообщают, что месяц в Западной Европе начался с сильной жары во Франции и сильных дождей в Германии. Температура воздуха в Париже доходила до +32. Началась эпидемия. Чума в Провансе. В Марселе погибло 134 человека, в Тулоне 20 тысяч человек.
А 81 год спустя на Украине началась засуха. Как сообщают летописи: ":чрезвычайные жары, от чего в сих годах много садов и разного дерева повысыхало везде". В это же время сильные градобития вызвали неурожай в Московской губернии.
В 1885 году в Санкт-Петербурге в этот день установлен абсолютный максимум температуры воздуха. После полудня температура достигла +30,5 градусов.
В 2007 году уже несколько дней слишком жарко в НАО и Коми, там до 32.
А в Москве 1 июля ознаменовалось сильными ливнями. На станции ВДНХ выпало 17,3 мм осадков, или примерно 20% от месячной нормы. В центре Москвы на Балчуге около 13 мм. И это на фоне засушливого июня.
2009 год отличился очень редким для июля явлением и где: в Башкирии заморозки, до -1 градуса. В Челябинской области заморозки, до -2 градусов. / meteonovosti.ru /
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