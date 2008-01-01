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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:46 Суббота, 1 июля

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием циклона. Сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Температурный фон несколько понизится. Максимальная температура воздуха в Москве 24..26, по области 21..26 градусов. Ветер западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 12-17 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 739 мм рт. ст.. / meteonovosti.ru /
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Рас-аль-Хайма		 -1
Червиния

некомфортное место: Сколо
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