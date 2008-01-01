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Хроника непогоды в Москве



ИА "Метеоновости" / 19:39 Пятница, 30 июня



Атмосферный фронт до 18 часов успел проявить себя в Москве сильными ливнями, грозами, ветром, а местами градом. Наиболее активно на севере Москвы. До 22 часов будут сохраняться неблагоприятные условия погоды.



К 18 часам в административных округах г. Москвы выпало осадков (мм):



САО - до 33; СВАО - до24.5; ВАО - до 34.5; ЮВАО - до 24; ЮАО - до 12; ЮЗАО - до 10; ЗАО - 36,5; СЗАО - 31; ЦАО - 19; ЗелАО - 58.



Порывы ветра местами достигали 20-22 м/с. / meteonovosti.ru /



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