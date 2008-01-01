Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
30 июня 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Хроника непогоды в Москве

ИА "Метеоновости" / 19:39 Пятница, 30 июня

  Атмосферный фронт до 18 часов успел проявить себя в Москве сильными ливнями, грозами, ветром, а местами градом. Наиболее активно на севере Москвы. До 22 часов будут сохраняться неблагоприятные условия погоды.

К 18 часам в административных округах г. Москвы выпало осадков (мм):

САО - до 33; СВАО - до24.5; ВАО - до 34.5; ЮВАО - до 24; ЮАО - до 12; ЮЗАО - до 10; ЗАО - 36,5; СЗАО - 31; ЦАО - 19; ЗелАО - 58.

Порывы ветра местами достигали 20-22 м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
21:00
местное
+17
Сб.
1 июл.
+25
Вс.
2 июл.
+23
Пн.
3 июл.
+22
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Эн-Наджаф		 -5
Канберра

некомфортное место: Сангар
комфортное место: Редландс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100