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Новости погоды
Хроника непогоды в Москве
ИА "Метеоновости" / 19:39 Пятница, 30 июня
Атмосферный фронт до 18 часов успел проявить себя в Москве сильными ливнями, грозами, ветром, а местами градом. Наиболее активно на севере Москвы. До 22 часов будут сохраняться неблагоприятные условия погоды.
К 18 часам в административных округах г. Москвы выпало осадков (мм):
САО - до 33; СВАО - до24.5; ВАО - до 34.5; ЮВАО - до 24; ЮАО - до 12; ЮЗАО - до 10; ЗАО - 36,5; СЗАО - 31; ЦАО - 19; ЗелАО - 58.
Порывы ветра местами достигали 20-22 м/с. / meteonovosti.ru /
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