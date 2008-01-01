Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
30 июня 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На юго-западе Сибири грозы и град

ИА "Метеоновости" / 13:14 Пятница, 30 июня

  В Новосибирской области погода в ближайшие часы серьезно испортится, когда на смену антициклону, поддерживающему здесь сухую и очень теплую погоду, придет волновой циклон, закручивающийся над средним течением Оби.

Он обрушит на Новосибирскую, Томскую и Кемеровскую области, а также на Алтайский край дожди, грозы, град, при грозах местами сильные дожди. А ночью в предгорьям Кемеровской области местами очень сильные дожди. Ветер при грозах будет усиливаться до 15-20 м/с, а по Алтаю до 25 м/с. Такая же стихия разыграется и в республике Алтай. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+26
Сб.
1 июл.
+25
Вс.
2 июл.
+23
Пн.
3 июл.
+22
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+48
Эль-Кувейт		 -5
Оруро

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Синая

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100