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На юго-западе Сибири грозы и град



ИА "Метеоновости" / 13:14 Пятница, 30 июня



В Новосибирской области погода в ближайшие часы серьезно испортится, когда на смену антициклону, поддерживающему здесь сухую и очень теплую погоду, придет волновой циклон, закручивающийся над средним течением Оби.



Он обрушит на Новосибирскую, Томскую и Кемеровскую области, а также на Алтайский край дожди, грозы, град, при грозах местами сильные дожди. А ночью в предгорьям Кемеровской области местами очень сильные дожди. Ветер при грозах будет усиливаться до 15-20 м/с, а по Алтаю до 25 м/с. Такая же стихия разыграется и в республике Алтай. / meteonovosti.ru /



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