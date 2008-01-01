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Новости погоды
Погода на выходные в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 12:47 Пятница, 30 июня
Предстоящие выходные дни совпали с началом нового летнего месяца. На него жители столичного региона возлагают надежды на настоящее тепло. В выходные дни погода в Москве и области будет хотя и с дождем, но относительно теплой.
Условия погоды будет диктовать атмосферный фронт, что надвигается по восточной окраине циклона со стороны Черноземья. В первые выходные июля на город местами может выпасть до 10 мм осадков, местами днем прогремят грозы.
В субботу ночью в городе около 17 градусов, по области 13..18. Днем при переменной облачности температура повысится до 24..26 градусов, что выше нормы на 4 градуса. День сохранится ветреным, местами порывы до 12-17 м/с, что будет способствовать просыханию почвы.
В воскресенье атмосферное давление останется низким, температура воздуха вновь немного понизится, ночью в Москве 13..15, днем 21..23 градуса, что близко к норме. И не исключены кратковременные дожди.
А всем хочется солнца и тепла! / meteonovosti.ru /
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