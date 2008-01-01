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Июль в Крыму начнется с сильной жары



ИА "Метеоновости" / 12:46 Пятница, 30 июня



В выходные дни, 1 и 2 июля, погоду в Крыму будет определять антициклон с центром над севером Черного моря. По его западной периферии на крымский полуостров станет поступать жаркий воздух с Малой Азии, где местами температура днем превышает 40 градусов.



В выходные дни погода будет солнечной сухой и жаркой. Максимальная температура 30-35 градусов, в степных и предгорных районах сильная жара до 40 градусов. Температура воды у берегов Крыма 24-25 градусов.



Жаркая и сухая погода сохранится и в понедельник. Во вторник, 4 июля, вновь начнутся дожди, местами сильные с ветром и градом, а жара спадет лишь в середине недели. / meteonovosti.ru /



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