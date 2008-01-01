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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:41 Пятница, 30 июня



В 12 часов в Москве облачная погода, местами слабый дождь, порывы ветра до 13м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 25-27 градуса; Северном 25- 26 градусв, Северо-восточном 25-27 градуса, Восточном 25-26 градусов, Юго-восточном 26 градусов; Южном 25-26 градуса; Юго-западном 25-26 градусов; Западном 25 градусов, Северо-западном 24-26 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 25 градусов, на территории Новой Москвы местами дождь, гроза, порывы ветра до 19 м/с, температура воздуха 19-27 градусов. / meteonovosti.ru /



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