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Новости погоды

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Июнь на архипелаге Северная Земля

ИА "Метеоновости" / 11:35 Пятница, 30 июня

  Острова, примыкающие к полуострову Таймыр становятся все более значимые для России. Поэтому сведения о погодных условиях в этом регионе весьма актуальны.

В арктических широтах в период самого высокого солнца, полный полярный день, т.е. особого различия в течение суток нет, но все-таки выделяется минимальная температура воздуха и максимальная. На станции остров Голомянный максимальная температура превысила за месяц отметку в 0 градусов лишь четыре раза. Самое высокое значение +1,4 градуса отмечалось 12 июня, чуть ниже +1,1 градуса 16 июня, 15 июня +0,7 градуса. И с положительной температурой оказался предпоследний июньский день: +0,6 градуса. Максимум для 29 июня составляет +8,2 градуса, такая температура была зафиксирована в 1961 году, дня 30 июня эта характеристика +8,3, в 2005 году.

А текущий июнь оказался прохладнее климата на 0,5 градуса, при норме среднемесячной температуры -1,5, она была -2,1.

Осадков выпало 11 мм, при норме 13 мм, что составляет 85%. / meteonovosti.ru /
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